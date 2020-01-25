مجهولون أحرقوا مجسم "قبضة الثورة" في النبطية

اقدم مجهولون على احراق مجسم "​قبضة الثورة​" في ​النبطية​. وفي وقت سابق نظم حراك النبطية وقفة امام سراي النبطية عصر اليوم وتخلله رفع الستارة عن "قبضة الثورة"، فيما نظمت وقفة اعتراضية مقابلة من مجموعات شبابية من النبطية اعتراضا على ذلك.

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