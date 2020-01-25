وزير الداخلية التركي: ارتفاع عدد الوفيات جراء الزلزال إلى 15 والبحث جار عن 30 مفقودا

أعلن وزير الداخلية التركي ​سليمان صويلو​ عن ارتفاع عدد الوفيات جراء الزلزال إلى 15 والبحث جار عن 30 مفقودا.

وأفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، بأن 35 هزة ارتدادية على الأقل وقعت في مختلف أنحاء تركيا في أعقاب الزلزال، الذي كان مركزه ولاية ألازيغ.

من جانبه، اعلن والي ألازيغ، تشاتين أوقطاي قلدريم، إن 225 مصابا جراء الزلزال وصلوا إلى المستشفيات بينهم اثنان في حالة حرجة، فيما أعلن والي ملطية، أيدين باروش، عن جرح 45 شخصا آخرين.