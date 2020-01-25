تأكيد ثالث إصابة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا

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باريس: أعلنت وزارة الصحّة الفرنسيّة مساء الجمعة تأكيد ثالث إصابة في الأراضي الفرنسيّة بفيروس كورونا المستجدّ الذي كان ظهر في الصين. وكان الأشخاص الثلاثة قد أقاموا في الصين، ونُقِلوا إلى مستشفيات في بوردو (جنوب غرب فرنسا) وفي باريس، وقد اتُخِذت إجراءات "لعزلهم".



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