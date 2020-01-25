فيديو .. الكاميرا ترصد زلزال تركيا المدمر

هزّ زلزال قوي مناطق شرق تركيا، مساء اليوم الجمعة، وظهر حالة من الرعب التي اجتاحت الشوارع التركية بمجرد شعور الناس بالزلزال. وفق ما أعلنت إدارة الطوارئ التركية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركي إنّ قوة الزلزال بلغت 6.7 درجات على مقياس ريختر.

أشار مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إلى أن "الزلزال وقع في المناطق الشرقية

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من تركيا، وعلى عمق 10 كيلومترات". ولفت المركز إلى أن "هزات ارتدادية جراء الزلزال طالت تقريباً كل أنحاء البلاد"، مشيراً إلى أنها "وصلت إلى سوريا والعراق وفلسطين المحتلة.وأوضح المركز أن "عدد سكان المناطق التي تم فيها الشعور بتداعيات الزلزال يبلغ 120 مليون نسمة.

وأعلنت وزارة الداخلية التركية عن "مقتل 4 أشخاص وانهيار مبان بمدينة ألازيغ شرقي البلاد إثر الزلازال الذي ضرب شرق البلاد



وكان هزة قوية ضرب مدينة اسطنبول التركية أواخر أيلول الماضي، وبلغت قوتها 5.9 درجات على مقياس ريختر. وأعلنت ولاية اسطنبول ‏تعطيل المدارس الإبتدائية والمتوسطة في عموم المدينة لمدة يومين فيما انقطعت شبكة الإتصالات بالمدينة. وخرج الناس إلى الشوارع والحدائق خوفاً من هزة ارتدادية حذرت منها إدارة الكوارث.

