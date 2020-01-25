هزّ زلزال قوي مناطق شرق تركيا، مساء اليوم الجمعة، وظهر حالة من الرعب التي اجتاحت الشوارع التركية بمجرد شعور الناس بالزلزال. وفق ما أعلنت إدارة الطوارئ التركية.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركي إنّ قوة الزلزال بلغت 6.7 درجات على مقياس ريختر.
أشار مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إلى أن "الزلزال وقع في المناطق الشرقية
وأوضح المركز أن "عدد سكان المناطق التي تم فيها الشعور بتداعيات الزلزال يبلغ 120 مليون نسمة.
وأعلنت وزارة الداخلية التركية عن "مقتل 4 أشخاص وانهيار مبان بمدينة ألازيغ شرقي البلاد إثر الزلازال الذي ضرب شرق البلاد
وكان هزة قوية ضرب مدينة اسطنبول التركية أواخر أيلول الماضي، وبلغت قوتها 5.9 درجات على مقياس ريختر. وأعلنت ولاية اسطنبول تعطيل المدارس الإبتدائية والمتوسطة في عموم المدينة لمدة يومين فيما انقطعت شبكة الإتصالات بالمدينة. وخرج الناس إلى الشوارع والحدائق خوفاً من هزة ارتدادية حذرت منها إدارة الكوارث.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. الكاميرا ترصد زلزال تركيا المدمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.