6 معلومات عن خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي

أجرى خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، مقابلة تلفزيونية مع "فايس" الأمريكية، وأكد فيها على أن النظام الإيراني لديه أفكار توسعية ويريد تصدير ثورته لدول الجوار، مشيرًا أن إيران وميليشياتها تهديد لأمن المنطقة. اقرأ أيضًا.. ننشر نص حوار الأمير خالد بن سلمان في تليفزيون العربية وأوضح بقوله "إيران وميليشياتها والمنظمات الإرهابية كداعش والقاعدة، وكلاهما وجهان لعملة واحدة وإن اختلفت الأيديولوجيا". ويقدم إليكم بعض المعلومات عن وزير الدفاع السعودي Advertisements - الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود من مواليد 1988ميلاده يشغل نائب وزير الدفاع السعودي، وأحد أبناء الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية

- كان يشغل منصب سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ما بين 22 أبريل 2017 حتى 23 فبراير 2019.

- حاصل على شهادة البكالوريوس في علوم الطيران من كلية الملك فيصل الجوية، وواصل تعليمه في الولايات المتحدة لينال من جامعة هارفارد

- درس الحرب الإلكترونية المتقدمة في باريس بدأ العمل على دراساته العليا في جامعة جورجتاون للحصول على درجة الماجستير في الآداب في - تخصص الدراسات الأمنية ولكن تم تعليق دراسته نظرا لمهام عملية مختلفة وذلك قبل تعيينه سفيرا للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة السعودي، وأحد أبناء الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية ، والأخ الشقيق للأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.- كان يشغل منصب سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ما بين 22 أبريل 2017 حتى 23 فبراير 2019.- حاصل على شهادة البكالوريوس في علوم الطيران من كلية الملك فيصل الجوية، وواصل تعليمه في الولايات المتحدة لينال من جامعة هارفارد- درس الحرب الإلكترونية المتقدمة في باريس بدأ العمل على دراساته العليا في جامعة جورجتاون للحصول على درجة الماجستير في الآداب في - تخصص الدراسات الأمنية ولكن تم تعليق دراسته نظرا لمهام عملية مختلفة وذلك قبل تعيينه سفيرا للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة

- انضم الأمير خالد إلى القوات الجوية الملكية السعودية. وقد بدأت مسيرته المهنية في الطيران على طائرتي "تي-6 تكسان" و "تي-38" في قاعدة كولومبوس الجوية في ميسيسبي.

- تدرب بشكل مكثف مع الجيش الأمريكي في كل من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، بما في ذلك التدرب في قاعدة نيليس الجوية في ولاية نيفادا. أجبرته إصابة في ظهره على التوقف عن الطيران، فعمل ضابطا في مكتب وزير الدفاع.

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