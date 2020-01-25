الفيروس.. 26 وفاة و881 إصابة ورصد حالات خارج الصين

عواصم (وكالات)

ارتفع عدد وفيات فيروس «كورونا الجديد» في الصين إلى 26، والإصابات المؤكدة إلى 881، إضافة إلى فحص 1072 حالة يُشتبه بأنّها جزء من هذا الوباء الذي ظهر في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي (وسط)، وانتشر في مدن أخرى أهمها العاصمة بكين، وشنجهاي، إضافة إلى انتقاله إلى الخارج، حيث رصدت كل من كوريا الجنوبية واليابان ثاني إصابة، وسجلت فيتنام أول حالتي إصابة. وتوقعت منظمة الصحة العالمية استمرار ارتفاع عدد الحالات، لكنها قالت إنه من السابق لأوانه تقييم مدى خطورة الوضع واستخلاص نتائج بشأن مدى شراسة الفيروس، لافتة إلى أنها ستعقد اجتماعاً في غضون 10 أيام أو في أي لحظة يتخذ فيها الوضع منعطفاً نحو الأسوأ.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن حالات الوفاة المسجلة بينها 24 في مقاطعة هوبي وحالة واحدة في مقاطعة خبي شمالا، وحالة في مقاطعة هيلونجيانج (شمال شرق) على الحدود مع روسيا. وأضافت أنه من أصل 881 إصابة، تُعتبر 177 حالة على أنها خطيرة، فيما شفي 34 شخصاً وغادروا المستشفى ويخضع للفحوص أكثر من ألف شخص يُشتبه بإصابتهم.

ولليوم الثاني على التوالي، كانت شوارع ووهان مقفرة والمحال التجارية مغلقة وحركة السير تقتصر على الحدّ الأدنى، وارتداء الأقنعة الواقية إلزاميّ تحت طائلة تسطير محضر ضبط بحق الشخص المخالف. واستمر منع كل القطارات والطائرات من مغادرة المدينة، إضافة إلى إغلاق الطرق السريعة. كما تلقّت الحافلات والسفن في نهر يانجتسي، الأمر بالتوقّف في الاتجاهين. وقال سائق سيارة أجرة «عامنا الجديد مخيف جداً.. لا نجرؤ على الخروج بسبب الفيروس».

وأفادت وسائل إعلام رسمية أن الصين بدأت ببناء مستشفى مخصص لاستقبال ألف مصاب بالفيروس في غضون عشرة أيام. وأظهرت مشاهد نشرها التلفزيون، العشرات من آلات البناء تحضّر الأرض التي سيُبنى عليها المستشفى في ووهان. ويُفترض أن تُختتم أعمال البناء في وقت قياسي وسيفتح المستشفى الذي سيشغل 25 ألف متر مربع، أبوابه في الثالث من فبراير المقبل. وأعلنت مدينة هوانغشي تعليق حركة النقل العام وإغلاق الجسر فوق نهر يانجتسي. ومنعت مدينة جينغتجو المغادرة عبر القطارات والسفن والحافلات. وأغلقت مدينة تشيجيانغ كافة الأماكن العامة باستثناء المستشفيات والمتاجر الكبرى وسوق المزارعين ومحطات الغاز والصيدليات. وبالإجمال، تمّ عزل 13 مدينة في وسط الصين عن العالم الخارجي، لتطال هذه الإجراءات أكثر من 41 مليون شخص في مقاطعة هوبي وحدها التي تضمّ قرابة 60 مليون نسمة.

وقررت السلطات الصحية في بكين رفع درجة الاستجابة لحالات الطوارئ الخاصة بالصحة العامة إلى أعلى مستوى في مواجهة الفيروس بعدما تم تسجيل 29 حالة إصابة مؤكدة. كما قررت سلطات السياحة المحلية إلغاء الأنشطة واسعة النطاق ذات التجمعات الكبيرة بما في ذلك معارض المعابد في محاولة لمنع ومكافحة الفيروس. وأعلنت أيضا إغلاق أقسام من سور الصين العظيم ومواقع رمزية مثل مقابر مينج، وذلك بعد قرار سابق عن إغلاق «المدينة المحرمة» وهي القصر الامبراطوري القديم، حتى إشعار آخر وإلغاء احتفالات رأس السنة الجديدة.

وأمرت وزارة الثقافة والسياحة جميع وكالات السفر بتعليق الجولات المحلية والدولية في إطار جهود احتواء تفشي الفيروس. وألغى «سيرك دو سولاي» الكندي عرضا كان مقررا في بكين بناءً على طلب السلطات. كما أعلنت مدينة ملاهي «ديزني لاند» في شنجهاي إغلاق أبوابها حتى إشعار آخر كتدبير وقائي تجاه زوّارها وموظّفيها.

وكشف بحث مبدئي جديد أن الفيروس انتقل إلى البشر من الثعابين في أحدث مراحل تطوره. في وقت ذكر مسؤولون صينيون أن بعض حالات الإصابة بالفيروس لا تصاحبها حمى، وفق المسح الرئيسي الذي تجريه حكومات حول العالم للتعرف على المصابين، مما يجعل احتواء المرض أكثر صعوبة. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المسؤولين، دون الكشف عن هوياتهم، أن فترة حضانة الفيروس في بعض الحالات قد تصل لأسبوعين دون ظهور أعراض.

من جهتها، قالت منظمة الصحة العالمية أمس إن من المرجح استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس في الصين، لكنها أضافت أن من السابق لأوانه تقييم مدى خطورة الوضع. وقال المتحدث باسم المنظمة طارق جاسرفيتش: «التركيز لا ينصب بشدة على الأعداد، التي نعلم أنها سترتفع، لكن من السابق لأوانه استخلاص نتائج بشأن مدى شراسة الفيروس». وأضاف أن منظمة الصحة قد تدرس مع شبكة خبرائها استخدام علاجات ولقاحات متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس)، كعلاج محتمل للسلالة الجديدة من الفيروس.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسيس قال إن المنظمة ستعقد اجتماعا في غضون 10 أيام أو في أي لحظة يتخذ فيها الوضع منعطفا نحو الأسوأ، من أجل النظر في تطورات تلك المسألة، وأضاف: «بلا شك، يمثل هذا وضع طوارئ في الصين لكنه لم يصبح بعد وضع طوارئ صحي على المستوى العالمي».

إلى ذلك، ذكر مسؤولون في وزارة الصحة بسنغافورة أن البلاد تتابع حالتين يشتبه بإصابتهما بـ«كورونا الجديد»، بما يرفع عدد المرضى إلى ثلاث حالات، لكن رئيس وزراء سنغافورة قال إن بلاده مستعدة جيدا للتعامل مع الفيروس الذي لا يبدو مميتا مثلما كان الحال مع متلازمة (سارس) عام 2003. كما أكّدت كوريا الجنوبيّة تسجيل ثاني حالة من الفيروس على أراضيها.

وأعلنت وزارة الصحة اليابانية ظهور حالة ثانية للفيروس. وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إنه سيعزز تدابير مكافحة الفيروس وأنه لا يجب على الشعب القلق، لكن ينبغي اتخاذ تدابير احترازية طبيعية مع المصابين بالبرد. وأعلنت السلطات الفيتنامية تشخيص أول حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد، لصينيين اثنين في مدينة هو تشي مينه. وأكدت سلطات الصحة في تايوان ظهور حالتي إصابة جديدتين، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات إلى ثلاثة.

وطبق عدد من الدول الإفريقية، إجراءات فحص في المطارات، كما اتخذت إجراءات احترازية أخرى، لمنع انتشار الفيروس. وقال وزير الصحة في الكونجو إن بلاده تقوم بتطبيق إجراءات في مطاراتها وموانئها البحرية، تستهدف الأشخاص القادمين من الدول والقارات المتضررة. وقال مركز نيجيريا لمكافحة الأمراض إنه عزز من إجراءات الفحص عند منافذ الدخول. وتم في غانا المجاورة، تعزيز عمليات الفحص في جميع نقاط الدخول، ولاسيما في مطار كوتوكا الدولي. وتم أيضا في سيشل، تعزيز إجراءات الفحص. وقال وزير الصحة في زيمبابوي، عوبديا مويو، إن بلاده في حالة تأهب قصوى، شأنها شأن باقي دول العالم.

اشتباه بإصابة ثانية في أميركا وإخلاء القنصلية في ووهان

سحبت الولايات المتحدة موظفي قنصليتها وأفراد أسرهم من مدينة ووهان الصينية، مع انتشار فيروس «كورونا الجديد». وأصدرت السلطات الأميركية أمراً مباشراً بذلك، بسبب المشاكل اللوجستية الناجمة عن إغلاق شبكة الطرق العامة، واكتظاظ المستشفيات بالمدينة بالمرضى.

جاء ذلك، في وقت أعلنت السلطات الأميركية أنّها تجري فحوصاً للتحقّق ممّا إذا كان أحد الأشخاص الذين وصلوا مؤخراً من ووهان مصاباً بالفيروس. وقالت السلطات الصحية في مقاطعة برازوس في شرق ولاية تكساس إنّ الأطبّاء استنتجوا بسرعة أنّ المريض لديه عوارض الإصابة بـ«كورونا الجديد». وأضافت في بيان أنّ المريض وضع في العزل حالياً في منزله بانتظار صدور نتائج الفحوص المخبرية. وإذا ثبتت إصابة المريض بفيروس كورونا المستجد، تكون هذه ثاني حالة تسجّل في الولايات المتحدة. وسجّلت الإصابة الأولى لدى رجل كان في ووهان وعاد إلى الولايات المتحدة في 15 الجاري. وهذا الرجل الثلاثيني اتّصل بنفسه بخدمات الطوارئ في 19 الجاري بعد ظهور أعراض المرض عليه، فتمّ إدخاله مستشفى في إيفيريت القريبة من سياتل على الساحل الغربي.

الكويت تفحص المسافرين القادمين من دول بها إصابات

قالت وزارة الصحة الكويتية، إنها قامت بتثبيت كاميرات حرارية في كل المنافذ الحدودية، بما يسمح بفحص كل المسافرين الذين يصلون من بلاد ظهرت بها إصابات بفيروس كورونا الجديد. وأضافت أنها تتابع تطورات انتشار الفيروس، وكل القطاعات المعنية مستعدة للتعامل مع الفيروس ووقف انتشاره. وأكد متحدث باسم الوزارة جاهزية العيادات الصحية، وغرف العزل الموجودة في المطار وتزويد المنافذ الحدودية بالكاميرات الحرارية.

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روسيا تطالب رعاياها بتجنب زيارة الصين

طالبت السلطات الروسية أمس، رعاياها بتجنب السفر إلى الصين إلا في حالات الضرورة، والحذر لتفادي الإصابة بفيروس كورونا الجديد. وقالت الهيئة الاتحادية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان: «ننصح السياح من روسيا بتوخي الحذر في الصين بسبب الفيروس الذي تم رصده في ووهان». فيما ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلاً عن مصدر لم تحدده أنه تقرر تعليق رحلات الطيران القادمة إلى موسكو من ووهان.

لندن: مخاطر الفيروس منخفضة

شادي صلاح الدين (لندن)

عقدت لجنة الطوارئ «كوبرا» التابعة للحكومة البريطانية أمس، اجتماعاً في مقر رئاسة الوزراء لمناقشة خطر فيروس «كورونا الجديد» على المملكة المتحدة. وقال وزير الصحة، مات هانكوك، «إن المخاطر من الفيروس لا تزال منخفضة». فيما قال متحدث باسم رئاسة الوزراء إنه لا توجد حالات إصابات مؤكدة في المملكة المتحدة.

وقال مدير إدارة الحماية الصحية، بول كوسفورد إنه تم التأكد من عدم إصابة 5 حالات مشتبه فيها، لكن 9 حالات أخرى ما زالت تنتظر نتائج الاختبارات اليوم. وأضاف أن أي شخص عائد من الصين يعاني أعراضاً يجب أن يتجنب الذهاب إلى المستشفيات أو طبيبه العام، وبدلاً من ذلك عليه الاتصال بالطوارئ. لكنه تابع قائلا إن غالبية الناس ربما يتعافون إذا أصيبوا بالفيروس. وأضاف «كورونا الجديد هو مجموعة من فيروسات البرد الشائعة، والأشخاص الذين ماتوا هم كبار السن الذين يعانون أمراضاً أخرى. وكما قلت إنه بالنسبة لغالبية الناس، يبدو الأمر كما لو أنهم يتعافون تماما». وأضاف «في أي حال لدينا مجموعة كاملة من الخطط الجاهزة للتطبيق في هذه الحالة، ويجري تطبيقها الآن».