مصرع 4 بزلزال في تركيا

إسطنبول (وكالات) ضرب زلزال قوي شرق تركيا أمس، ما أسفر عن سقوط 4 قتلى وفق حصيلة أولية. وقالت منظمات إغاثة تركية، إنها بصدد إرسال فرق إلى المنطقة المتأثرة بالهزة الأرضية التي شعر بها أيضاً السكان في دول مجاورة. وقال مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، إن شدة الزلزال بلغت 6.9 درجة وإنه كان على عمق عشرة كيلومترات.

ووصف وزير الداخلية سليمان صويلو الزلزال بأنه هزة أرضية خطيرة ألحقت أضراراً بالمباني. وذكر أن تقارير أولية قالت، إن أربعة أو خمسة مبانٍ تضررت في بلدة سيفريج حيث سقط 4 قتلى. وكان مركز الزلزال منطقة سيفريجه في إقليم ألازيغ على بعد قرابة 550 كيلومتراً إلى الشرق من أنقرة. وذكرت وسائل إعلام رسمية في كل من سوريا وإيران، أن السكان شعروا بالزلزال في البلدين. وأوردت وسائل إعلام محلية لبنانية أن السكان في مدينتي بيروت وطرابلس شعروا أيضاً بالزلزال.

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