قناة تلفزيونة تنقل لحظة زلزال ضرب شمال تركيا أسفر عن قتلى ومصابين (فيديو)





نقلت شاشة قناة محلية في ولاية شانلي أورفة التركية، الجمعة 24 يناير/كانون الثاني 2020، مشاهد مباشرة للحظة وقوع زلزال قوي في ولاية ألازيغ.



إذ عايش مشاركون في برنامج حي على قناة «Edessa TV» المحلية لحظات وقوع زلزال ألازيغ.



وفي وقت سابق من مساء الجمعة، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة قضاء سيفرجه بولاية ألازيغ على عمق 6.75 كم تحت الأرض، بحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).



وأدى الزلزال إلى مقتل أربعة أشخاص، حسبما أعلن وزير الداخلية التركي. ونزل المواطنون إلى الشوارع والساحات العامة؛ خوفاً من حدوث هزات ارتدادية.



قالت وكالة الأناضول إن الزلزال كان على عمق 6.75 كم تحت الأرض، بحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).



فيما أعلن مرصد قنديلي لمسح الزلازل في تركيا، أن شدة الزلزال بلغت 6.5 درجة.



كما أعلنت «آفاد» لاحقاً، أن هزة ارتدادية بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر وقعت في قضاء سيفريجه، وأخرى بقوة 5.1 درجة وقعت في قضاء باسكيل، في ألازيغ، عقب الزلزال الذي ضرب الولاية بقوة 6.8 درجة.



وأشارت إلى أن الهزة الارتدادية الأولى وقعت على عمق 7.03 كيلومتر، والثانية على عمق 10.62 كيلومتر.



وفي السياق نفسه، شعر سكان عديد من البلدان المجاورة لتركيا بالزلزال، وفي مقدمتها سوريا والعراق، علاوة على الولايات التركية المجاورة لولاية ألازيغ.



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