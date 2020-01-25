كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة.. مسؤولو الصحة يؤكدوا الحالة الثانية للإصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة، حالة أمريكية ثانية لفيروس كورونا الجديد من الصين لدى امرأة في شيكاغو، وقالت إنه تم التحقيق في ما يصل إلى 63 حالة محتملة مع استمرار انتشار المرض الفتاك حول كره ارضيه، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وقال مركز السيطرة على الأمراض في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين، إن 63 شخصًا يخضعون للتحقيق من 22 ولاية.

وجاءت أخبار المرأة في شيكاغو المصابة بالفيروس الذي نشأ في ووهان، الصين، عقب الإعلان في وقت سابق من هذا الأسبوع عن رجل من ولاية واشنطن تم تشخيص حالته بالفيروس بعد عودته من ووهان.

كما تسبب الفيروس المكتشف حديثًا في مقتل 26 شخصًا وإصابة أكثر من 800 شخص، ومعظم الحالات وجميع الوفيات حدثت حتى الآن في الصين، حيث فرض المسؤولون قيودًا صارمة على السفر والتجمعات العامة.

ولقد أثار هذا الفيروس ناقوس الخطر، ولكن لا يزال هناك الكثير من المجهولين المحيطين به، مثل مدى خطورة ذلك ومدى انتشاره بين الناس، حيث يمكن أن يؤدي إلى التهاب رئوي، والذي كان قاتلًا في بعض الحالات.

وقالت الدكتورة جولي جيربيردينج، مديرة تنفيذية في شركة ميرك وشركاه كانت مديرة مركز السيطرة على الأمراض أثناء تفشي مرض السارس عام 2003، إنه من المبكر للغاية التنبؤ بالمرض.

وقالت في مقابلة عبر الهاتف "أود أن أحذر من القفز إلى أي استنتاجات سابقة لأوانها حول مدى خطورة ذلك لأن الوباء ما زال يتكشف".

وأضافت، كما نتعلم من كل تفشي جديد بشكل أساسي، لا نعرف إلى أين سينتهي الأمر حتى يصل إلى هناك.

كما سافرت السيدة البالغة من العمر 60 عامًا من شيكاغو إلى ووهان في ديسمبر وعادت في 13 يناير.

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وقالت الدكتورة أليسون أروادي، مفوضة إدارة الصحة العامة في شيكاغو، في مؤتمر عبر الهاتف، إن المرأة في حالة مستقرة وتظل في مستشفى في شيكاغو لم يكشف عن اسمه في المقام الأول لأغراض مكافحة العدوى.

وقالت أروادي، إنها لم تأخذ وسائل النقل العام ولم تكن مريضة عندما سافرت.

وبعد أيام قليلة من وصولها إلى المنزل، بدأت المريض تشعر بتوعك ودعت إلى تنبيه الطبيب إلى مرضها.

وسأل الطبيب عن تاريخ سفرها، ووضعت بسرعة قناعًا على المريض، ووجهها إلى المستشفى بقدرات مكافحة العدوى، على حد قول أروادي.

كما أجرى موظفو المستشفى فحصًا سريريًا كاملًا وعملوا مع مسؤولي الصحة العامة لترتيب اختبارات فيروس كورونا الجديد في مركز السيطرة على الأمراض.

وقال الدكتور مايكل إيسون، خبير الأمراض المعدية في الطب الشمالي الغربي بشيكاغو، والذي لا يهتم بالمريض، إن الإعلان عن الحالة الأمريكية الثانية يعني أن النظام يعمل.

وفي إحاطة إخبارية محلية، قال أروادي إن المخاطر الصحية التي يتعرض لها سكان شيكاغو لا تزال منخفضة، مضيفًا أنه ليست هناك حاجة لأن يغير الأشخاص سلوكهم بأي طريقة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس الماضي، أن الفيروس "حالة طارئة في الصين"، لكنها لم تصل إلى حد إعلانها حالة طوارئ صحية عالمية.

