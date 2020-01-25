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القيادة السعودية تهنيء الرئيسة الجديدة لليونان

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القيادة تهنيء الرئيسة الجديدة لليونان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:46 م

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بوابة الخليج 365

وكالات

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قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى إيكاتيريني ساكيلاروبولو بمناسبة فوزها برئاسة اليونان. 

وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز في البرقية: "يسرنا بمناسبة فوزكم برئاسة الجمهورية اليونانية أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب الجمهورية اليونانية الصديق المزيد من التقدم والازدهار".

وقال ولي العهد في البرقية: "يسعدني بمناسبة فوزكم برئاسة الجمهورية اليونانية أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب الجمهورية اليونانية الصديق المزيد من التقدم والرقي".

والأربعاء، انتخبت اليونان القاضية ساكيلاروبولو، رئيسة للجمهورية، لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تصل للمنصب الذي يعد "فخريا".

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