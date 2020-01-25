كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال شرق تركيا إلى 6 قتلى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال تركيا، اليوم الجمعة، إلى 6 أشخاص وإصابة آخرون، مساء اليوم الجمعة، بينما وصلت هزات أرضية شديدة إلى كل من سوريا والعراق ولبنان.

وكان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أعلن في وقت سابق أن عدد ضحايا الزلزال بلغ 4 قتلى، بعد أن تحدث في تقرير أولي عن سقوط مصابين فقط.

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كما أفاد صويلو بسقوط عدد من الجرحى، مشيرا إلى أن الزلزال أدى إلى انهيار وتضرر عشرات المباني السكنية.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن مناطق شرق تركيا تعرضت لزلزال تتراوح قوته من 6.7 إلى 7 درجات، مشيرا إلى أنه وقع على عمق 10 كيلومترات.

وأضاف المركز أن هزات ارتدادية جراء الزلزال طالت تقريبا كل أنحاء البلاد، مؤكدا أنها وصلت إلى سوريا والعراق وإسرائيل، كما لفت إلى أن عدد سكان المناطق التي تم فيها الشعور بتداعيات الزلزال يبلغ 120 مليون نسمة.