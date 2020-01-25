قال الفنان الشاب، أيوب أفريكانو، إن علاقته بشقيقه الموزع الموسيقي الشهير، بلال أفريكانو، مبنية على التعاون، إذ يحرص كل منهما على منح أفكار للآخر لتقديم الأفضل موسيقيا.
وكشف أيوب أفريكانو، في حديثه لـ”اليوم 24″ ، أن عمله المقبل يحمل عنوان “مادرا ميا”، وهو قريب من الصدور بعد إضفاء اللمسات الأخيرة عليه.
وعبر أيوب أفريكانو، الذي التقى بجمهور مدينته طنجة لأول مرة في حفل فني، أخيرا، عن سعادته بعرضه، الذي لقي تفاعلا بارزا من طرف الحاضرين.
وأبدى أيوب تضامنه مع مرضى السرطان، مناديا بمنحهم العلاج بشكل مجاني، منضما بذلك إلى نشطاء الحملة الواسعة على مواقع التواصل.
كانت هذه تفاصيل خبر “أفريكانو” يخلق أجواء حماسية في طنجة.. قال: علاقتي الفنية بأخي مبنية على التعاون- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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