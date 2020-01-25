شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بعد تفشي فيروس كورونا.. فحص حراري في دبي للقادمين من الصين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 4 دقائق - 1:24 صباحًا, 25 يناير 2020 م المناطق - الرياض قالت الشركة المشغلة لمطار دبي اليوم إن دبي ستفحص كل الركاب القادمين على رحلات مباشرة من الصين مع تفشي فيروس كورونا هناك.

وذكرت مؤسسة مطارات دبي أن الركاب القادمين إلي مطار دبي الدولي، ثالث أكثر مطارات العالم ازدحاما، سيخضعون لفحص حراري.

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