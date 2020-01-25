شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعقد حوارًا تفاعليًا في «يوم التعليم» والان نبدء بالتفاصيل
ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة احتفاءً بالدور الذي يضطلع به التعليم في تحقيق السلام والتنمية، حيث يسعى الحوار التفاعلي رفيع المستوى إلى تحقيق أهداف عديدة من بينها تعزيز الفهم المشترك للمعنى الحقيقي للتعليم الشامل والتعلم المستمر مدى الحياة وفوائده ورفع مستوى الوعي به، وكذلك لتسليط الضوء على التقدم المحرز والتحديات التي تواجه تنفيذ التعليم الجيد الشامل داخل البلدان وفيما بينها، إضافة إلى تركيز انتباه المشاركين على الصلة بين التعليم الجيد الشامل والتعلم مدى الحياة، والتنفيذ الفعال لأهداف التنمية المستدامة.
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