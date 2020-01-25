شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا زلزال تركيا إلى 14 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل
وفي وقت سابق أمس، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" بوقوع زلزال مساء أمس الجمعة بقوة 8ر6 درجة على مقياس ريختر بولاية ألازيغ شرقي البلاد.
وأضافت: "حسب معلومات أولية، توفي 14 شخصا"، مؤكدة أن فرق الإدارة تواصل أنشطة البحث في المباني التي انهارت جراء الزلزال.
وذكرت "آفاد"، في تغريدة عبر "تويتر"، أن مركز الزلزال يقع في قضاء "سيفريجه" بالولاية، حسبما أفادت وكالة الأناضول. وأشارت "آفاد" إلى وقوع هزتين ارتداديتين في ولاية ألازيغ شرقي البلاد عقب الزلزال.
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