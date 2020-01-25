مخطط حزب الله وفشل دعوات الإخوان.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الجمعة 24 يناير/كانون الثاني، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة تتابعون: هيمنة حزب الله على حكومة لبنان تلقي بظلالها على العلاقة مع واشنطن، يقظة أمنية ووعي شعبي.. فشل دعوات الإخوان للفوضى، انتفاضة غضب ضد شاعر قطري يرثي سليماني ويمدح خامنئي، أسبوع دبلوماسي بالجزائر.. صفعة من جوار ليبيا لأطماع أردوغان، خيبة أمل للديمقراطيين في رابع أيام محاكمة ترامب.

وتجدون أيضا: مرتزقة السراج في طرابلس.. إهانة وتنكيل بالليبيين، الحكومة السودانية توقع اتفاقا إطاريا مع الحركة الشعبية بجوبا، موريتانيا ترفض التدخل الأجنبي في ليبيا، 100 يوم لقيس سعيد رئيسا.. خطوات ثقيلة نحو تشكيل حكومة تونسية، الرئيس الروسي يعتزم إجراء استفتاء على تعديلات دستورية.

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وفي الاقتصاد تطالعون: الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية رغم قوة الدولار

وفي الفن تقرأون: 3 أفلام مرشحة للأوسكار تشارك بمهرجان أسوان السينمائي

وفي الرياضة تجدون: دي يونج: لم أقدم أفضل ما لدي مع برشلونة

كما تتناول نشرة "العين الإخبارية" مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو، وآخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات. اضغط هنا