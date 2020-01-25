ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال شرق تركيا إلى 14 قتيلا و270 جريحا

إرتفعت حصيلة ​ضحايا​ الزلزال الذي ضرب شرق ​تركيا​، إلى 14 قتيلا ونحو 270 جريحا.

وأفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، بوفاة 14 شخصا وفق معلومات أولية جراء الزلزال.

وأشارت الهيئة إلى أن 35 هزة ارتدادية على الأقل وقعت في مختلف أنحاء تركيا في أعقاب الزلزال، الذي كان مركزه ولاية ألازيغ.

من جانبه، اعلن والي ألازيغ، تشاتين أوقطاي قلدريم، إن 225 مصابا جراء الزلزال وصلوا إلى ​المستشفيات​ بينهم اثنان في حالة حرجة، فيما أعلن والي ملطية، أيدين باروش، عن جرح 45 شخصا آخرين.