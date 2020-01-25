قوى الأمن: توقيف شخص بالجرم المشهود حاول مع شريكه السطو على منزل بالميناء- طرابلس

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "حوالي الساعة 14:00 من تاريخ 22 كانون الثاني 2020، سَمع عناصر دورية عائدة لمفرزة ​طرابلس​ القضائية في وحدة ​الشرطة القضائية​، صوت استغاثة صادر من أحد المباني السكنية في ​الميناء​ - طرابلس".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "على الفور، توجّه العناصر باتجاه مصدر الصوت، وتمكّنوا من توقيف أحد المشتبه بهم، أثناء محاولته الفرار جرّاء اكتشاف أمره، وذلك بعد أن كان قد أقدم وشريكه -الّذي تمكّن من الفرار قبل حضور عناصر الدورية- على تكبيل مالك المنزل وزوجته بواسطة شريط لاصق، وسرقا منهما مبلغ ألف دولار أميركي، وباشرا بتهديدهما ومحاولة إرغامهما على فتح الخزنة الحديديّة لسرقة الأموال من داخلها"، لافتةً إلى أنّه "تبيّن أنّه يُدعى: "و. ح." (مواليد عام 1983، ​لبنان​ي)".

وذكرت المديرية أنّه "ضُبط بحوزته حقيبة تحتوي على مبلغ الألف دولار المسروق، مسدس خرز، قناع أسود، قفازات و​جواز سفر​ باسم: "إ. ع." (مواليد عام 1983، لبناني)"، مبيّنةً أنّ "بالتحقيق معه، اعترف بأنّه قام بعمليّة السطو بالاشتراك مع مالك جواز السفر، وبأنّهما كانا ينويان مغادرة لبنان إلى ​تركيا​ فور تنفيذ عملية السرقة". وأشارت إلى أنّ "التحقيق جارٍ بإشراف ​القضاء​ المختص، والعمل مستمر لتوقيف شريكه".