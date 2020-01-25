الطبش: لا خلاص للوطن الا بوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب

اشارت النائب رولا الطبش في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "في الذكرى 12 لاستشهاد الرائد وسام عيد والرقيب أول أسامة مرعب، نؤكد أن لا خلاص للوطن الا بوضع حد ل​سياسة​ الإفلات من العقاب وبقطع يد الغدر في الداخل المتآمر مع إرهاب الخارج" .

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