لفت نقيب الصيادلة غسان الامين، إلى "أنّنا نعرف السيرة المهنيّة الناصعة لوزير الصحة العامة الجديد حمد حسن، وكنقابة نعتبر أنّ نجاحه من نجاحنا"، مبيّنًا "أنّنا حاضرون أن نضع كلّ الـ"داتا" والدراسات لدينا حول الأدوية، بين يديه".
وشدّد في مداخلة تلفزيونيّة، على أنّ "للأسف، السياسة الدوائية في لبنان تعتمد على أنّ الدواء الّذي يُصرف عليه أموالًا في الإعلانات وغيرها، هو الّذي يُباع، أي أنّ الأدوية الّتي تُباع هي الأدوية الباهظة الثمن". وركّز على أنّ "سعر الدواء ليس بمتناول نصف الشعب اللبناني، ولا زلنا نعتمد على وصف الأدوية الغالية، في حين أنّ الأدوية الشبيهة لها في الصيدليات تبقى على الرفوف".
وأكّد الأمين أنّ "الدواء المتعلّق بالـ"إنفلونزا" موجود في كلّ مستشفيات لبنان، ولا داعي للهلع".
كانت هذه تفاصيل خبر نقيب الصيادلة: الدواء المتعلق بالإنفلونزا موجود وسنضع كل دراستنا حول الأدوية بين يدي حسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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