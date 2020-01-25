نقيب الصيادلة: الدواء المتعلق بالإنفلونزا موجود وسنضع كل دراستنا حول الأدوية بين يدي حسن

لفت نقيب الصيادلة ​غسان الامين​، إلى "أنّنا نعرف السيرة المهنيّة الناصعة لوزير الصحة العامة الجديد ​حمد حسن​، وكنقابة نعتبر أنّ نجاحه من نجاحنا"، مبيّنًا "أنّنا حاضرون أن نضع كلّ الـ"داتا" والدراسات لدينا حول ​الأدوية​، بين يديه".

وشدّد في مداخلة تلفزيونيّة، على أنّ "للأسف، ال​سياسة​ الدوائية في ​لبنان​ تعتمد على أنّ ​الدواء​ الّذي يُصرف عليه أموالًا في الإعلانات وغيرها، هو الّذي يُباع، أي أنّ الأدوية الّتي تُباع هي الأدوية الباهظة الثمن". وركّز على أنّ "سعر الدواء ليس بمتناول نصف ​الشعب اللبناني​، ولا زلنا نعتمد على وصف الأدوية الغالية، في حين أنّ الأدوية الشبيهة لها في ​الصيدليات​ تبقى على الرفوف".

وأكّد الأمين أنّ "الدواء المتعلّق بالـ"إنفلونزا" موجود في كلّ مستشفيات لبنان، ولا داعي للهلع".