الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "كتلا هوائيّة باردة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

السبت: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بسيط ب​درجات الحرارة​ و بقاء التحذير من تشكل الجليد على ​الطرقات الجبلية​ والداخلية التي تعلو عن ٩٠٠ متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل.

الأحد: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات و بقاء التحذير من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو عن ١٢٠٠ متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل.

الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع ارتفاع إضافيّ محدود بدرجات الحرارة، كما يتكوّن ​الضباب​ على المرتفعات صباحاً.