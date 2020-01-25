الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "كتلا هوائيّة باردة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط".
الطقس المتوقع في لبنان:
السبت: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة و بقاء التحذير من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو عن ٩٠٠ متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل.
الأحد: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات و بقاء التحذير من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو عن ١٢٠٠ متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل.
الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع ارتفاع إضافيّ محدود بدرجات الحرارة، كما يتكوّن الضباب على المرتفعات صباحاً.
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