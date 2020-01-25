شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي تركي يطالب بمحاكمة أردوغان: لا يمكن لأحد أن يعيش فى ظلم أبدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن رفعت أوغلو ، السياسي التركي، هجوما على الرئيس رجب طيب أردوغان، بسبب زيادة الأزمات التي تضرب البلاد تركيا ، مطالبا بمحاكمة أردوغان.

وأضاف أوغلو ، في فيديو بثه موقع تركيا الآن :" قمتَ بزيادة أسعار الغاز الطبيعي بشكل كبير في عام واحد، قمتم بزيادة قدرها 10 % للمتقاعدين والموظفين، وأصبح الناس غير قادرين على التدفئة في أيام الشتاء،والمطابخ تحترق من غلاء الأسعار، وكيف يمكنك النوم في القصر بكل راحة؟".

Advertisements

وتابع مهاجما الرئيس التركي قائلا :" هل أنتم مسلمون؟، وهل يمكن أن يحدث شيء كهذا؟، لا يمكن لأحد أن يعيش في ظلم أبدي، لقد أظهر الشعب التركي رد فعل متأخرًا على هذا ، ولكن حتى لو كان هناك رد فعل متأخر، ولم يستمع له أحد ، وفي العالم كله وحتى الآن ،ولا يوجد رجل واحد ينام على سريره مرتاحًا ، ولم يظهر رجل واحد أمامي ،وبالطبع أنا لا أريد شيئًا كهذا، يجب أن يحاكم رجب طيب أردوغان".