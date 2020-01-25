شكرا لقرائتكم خبر عن حزب أردوغان ينهار.. استقالة قيادة هامة بـ"العدالة والتنمية" اعتراضا على سياسات العثمانلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارًا لموجة الاستقالات في صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أعلن نائب الحزب عن مدينة ديار بكر، علي إحسان مراد أوغلو، استقالته مؤخرًا من الحزب، مشيرًا إلى أنه ربما ينضم إلى حزب وزير الاقتصاد الأسبق، بابا جان، الذي يستعد للإعلان عن حزبه الجديد.

البرلماني التركي علي إحسان مراد أوغلو، تقدم باستقالته من حزب العدالة والتنمية عبر البوابة الالكترونية للحكومة، ونقلت عن مراد قوله إنه بصدد التفاهم مع وزير الاقتصاد الأسبق بابا جان، مؤكدًا أن تركيا بحاجة للفوز، إن شاء الله سيكون كل شيء أفضل.

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وأضاف مراد أوغلو في تصريحات نقلها موقع تركيا الآن :"نعم استقلت، استقلت بكامل إرادتي الحرة، سأتحدث عن هذا لاحقًا، لدي محادثات مع باباجان، نأمل كل شيء سيكون أكثر جمالا، يجب على تركيا الفوز".

ويشهد الحزب منذ فترة سلسلة استقالات كان أبرزها استقالة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو في 13 سبتمبر الماضي، ونائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، في يوليو الماضي، بعد فترة من انتشار مزاعم حول اعتزامهما تأسيس حزبين جديدين مناهضين للحزب الحاكم بزعامة أردوغان، رفيقهما السابق.

يذكر أن العدالة والتنمية وظف عددا من القيادات رفيعة المستوى بمناصب مهمة فى الدولة؛ لمنع استقالاتهم وانتقالهم للأحزاب السياسية المزمع تأسيسها، وأحد هذه الأسماء نعمان كورتولموش نائب رئيس الحزب.