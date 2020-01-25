الجالية المصرية فى "برايتون" تنشر صور مشاركتها فى استقبال السيسي بلندن

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرأبناء الجالية المصرية من مدينة برايتون، صور مشاركتهم في الوقفة التأييدية للرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك خلال استقباله بالعاصمة البريطانية لندن.

ورفع أبناء الجالية المصرية أعلام مصر، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورددوا الأغانى الوطنية، وهتافات: "تحيا مصر.. وبنحبك يا سيسى.. والسيسى قاهر الإخوان".

ومدينة برايتون، تقع في إقليم شرق ساسكس في جنوب شرق بريطانيا، وتبعد مسافة حوالي ساعتين سفر من لندن.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل أرض الوطن، مساء الثلاثاء، قادمًا من لندن بعد مشاركته في قمة "بريطانيا - إفريقيا" للاستثمار، وكذلك مؤتمر برلين حول ليبيا.

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يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد أن قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية تنعقد فى ظل أوضاع دولية تتسم بالاضطراب وعدم الاستقرار وتزايد وتيرة الصراعات المسلحة، وانتشار ظاهرة الإرهاب وتداعياتها على القارتين الأفريقية والأوروبية، واستمرار استخدام منطق القوة فى العلاقات الدولية.

وأضاف السيسي، فى كلمته أمام القمة، أن تصاعد القلق المتصل بتدفقات الهجرة غير الشرعية فى محيطنا الإقليمي، فضلاً عن بروز تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية متعددة الأبعاد، يؤثر بالسلب على جهود تحقيق التنمية المستدامة الشاملة والمنشودة.

واحتفت الصحف البريطانية بقمة الاستثمار البريطانية الأفريقية، التى عقدت الاثنين فى لندن، وأكدت أنها جاءت متأخرة بعد ابتعاد المملكة المتحدة عن القارة السمراء على مدار العقود الماضية، فى الوقت الذى توجهت فيه دول أخرى للاستثمار وتكوين علاقات تجارية مع القارة.