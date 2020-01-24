أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، الجمعة، وفاة 6 أشخاص وفق معلومات أولية جراء الزلزال الذي ضرب ولاية ألازيغ شرقي البلاد.
وذكرت آفاد في بيان، أن زلزالا وقع عند الساعة الثامنة و55 دقيقة بالتوقيت المحلي، ومركزه قضاء سيفرجه في ألازيغ، بلغت شدته 6.8 درجات.
وذكر البيان أن 6 هزات ارتدادية بلغت شدتها فوق 4 درجات وقعت في المنطقة، عقب الزلزال، وأضاف: “حسب معلومات أولية، توفي 6 أشخاص”.
وأكد البيان أن فرق الإدارة تواصل أنشطة البحث في المباني التي انهارت جراء الزلزال.
وفي السياق ذاته، قال والي ألازيغ جتين أوقطاي قالدرم، في تصريح صحفي، إن 225 مصابا وصلوا المستشفيات، بينهم اثنان بحالة حرجة، وبدوره، أعلن والي ملاطية آيدن باروش، أن 5 مواطنين توفوا في الولاية جراء الزلزال.
وفي وقت سابق، أفاد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، بأن العديد من الأشخاص أصيبوا بجراح جراء الزلزال، قبل الإعلان عن حصيلة الضحايا.
وتسبب الزلزال في حالة من الفزع بين السكان في إلازغ، حيث وقع الزلزال في المدينة الواقعة شرق تركيا، قبل أن تعقبه هزة ارتدادية قوية بقوة 5,4 درجات.
وأفادت الأنباء الأولية بأن مدن أضنة، مرسين، هاتاي، عثمانية، نيغدي، غازي عنتاب، كهرمان مرعش، قد شعر سكانها بقوة الزلزال أيضا.
كانت هذه تفاصيل خبر بقوة 6,8 درجات.. ستة قتلى وعدة إصابات في الزلزال الذي ضرب مدينة “إلازغ” التركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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