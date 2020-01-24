الوداد يهزم اتحاد العاصمة الجزائري ويبلغ ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

ضمن فريق الوداد الرياضي تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، عقب تغلبه مساء اليوم الجمعة، على ضيفه اتحاد العاصمة الجزائري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، لحساب خامس جولات المجموعة الثالثة.

وافتتح وليد الكرتي حصة التسجيل بعد مرور 7 دقائق، على ضربة بداية المباراة التي احتضنها المركب الرياضي محمد الخامس بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، وأدراها الحكم الكونغولي أوتوغو كاستان، بتسديدة قوية سكنت مرمى محمد لامين زيماموش، حامي عرين الفريق الجزائري.

وضاعف زميله بديع أووك النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 24 من عمر المواجهة، قبل أن يضيف الكونغولي كازادي كاسينغو ثالث الأهداف في الوقت البديل، منهيا الشوط الأول بتقدم فريقه بثلاثية نظيفة.

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وتمكن اتحاد العاصمة في الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة الـ79، من توقيع هدف حفظ ماء الوجه عن طريق اللاعب محمد ربيع مفتاح، لتعلن صافرة كاستان عن نهاية المباراة بفوز ممثل كرة القدم الوطنية بثلاثة أهداف لواحد.

ورفع الوداد بعد فوزه في لقاء اليوم، الذي شكل الظهور الأول لمدربه الجديد الفرنسي سيباستيان ديسابر مع الفريق، رصيده إلى النقطة 9 في وصافة الترتيب، متخلفا بنقطة وحيدة عن ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي المتصدر والمؤهل سلفا، في حين تجمدت نقاط الاتحاد عند نقطتين في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن بيترو أتليتيكو الأنغولي صاحب المركز الأخير، الذي سيستقبل غدا السبت، ماميلودي صن داونز.