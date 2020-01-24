دوري الأبطال.. الوداد ينهي الشوط الأول متقدما على اتحاد العاصمة بثلاثية نظيفة

انتهى الشوط الأول من المباراة التي تجمع في هذه الأثناء بين فريق الوداد الرياضي وضيفه اتحاد العاصمة الجزائري، لحساب خامس جولات المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال، بتقدم الفريق الأحمر بثلاثة أهداف دون رد.

ولم يمهل وليد الكرتي الضيوف أكثر من 7 دقائق، ليفتتح حصة التسجيل بتسديدة قوية سكنت مرمى محمد لامين زيماموش، حامي عرين الفريق الجزائري.

وضاعف زميله بديع أووك النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 24 من عمر المواجهة، التي احتضنتها أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، قبل أن يضيف الكونغولي كازادي كاسينغو ثالث الأهداف في الوقت البديل.

يذكر أن مجموعة ممثل كرة القدم الوطنية، تضم بالإضافة لاتحاد العاصمة، نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، وبيترو أتليتيكو الأنغولي.