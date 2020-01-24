تصفيات مونديال الهند.. المنتخب النسوي يجدد فوزه على دجيبوتي بسباعية ويبلغ الدور الثاني

حجز المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لأقل من 17 سنة، بطاقة عبوره إلى الدور الثاني من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، الهند 2020، بعد تغلبه اليوم الجمعة، بسبعة أهداف دون رد، على منتخب دجيبوتي، ضمن إياب الدور الأول.

وافتتحت خولة كنية، حصة التسجيل للعناصر الوطنية بعد مرور 31 دقيقة على ضربة بداية المباراة التي احتضنها ملعب أبو بكر عمار بمدينة سلا، ثم أضافت زميلتها هاجر الرقاص ثاني الأهداف عند الدقيقة 38، لترفع بعدها بثلاث دقائق هاجر جبيلو، الحصة لثلاثة أهداف، منهية الشوط الأول بتقدم المنتخب الوطني بثلاثية نظيفة.

وعززت النخبة الوطنية من تقدمها في الجولة الثانية، بإضافة رابع الأهداف عند الدقيقة 65، عن طريق كنية، ثم عززت الرقاص الحصة بهدف خامس في الدقيقة 71، لتعود كنية وتفرض نفسها نجمة للقاء بتوقيع هدفها الشخصي الثالث “هاتريك” والسادس للمنتخب الوطني، بينما تكفلت جبيلو بإحراز سابع الأهداف.

و بفوزه بسباعية اليوم، يكون المنتخب الوطني ضمن تأهله إلى الدور الثاني، بـ14 هدفا دون رد، في مجموع المباراتين، بعدما كان قد حسم لقاء الذهاب لصالحه بسبعة أهداف نظيفة.