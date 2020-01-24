مجد الكروم: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق النار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب في الأربعينيات من عمره، بجروح إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة مجد الكروم بمنطقة الشاغور، ليل الجمعة السبت.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح وصفت بأنها خطيرة في أنحاء جسده.

وجرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى قسم العلاج المكثف بمستشفى الجليل الغربي في مدينة نهريا، لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.