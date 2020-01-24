بيت حنينا: عمليات بحث واسعة عن طفل وشبهات باختطافه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تجري الشرطة الإسرائيلية بمساعدة الأهالي، في هذه الأثناء، عمليات بحث واسعة عن الطفل قيس أبو رميلة الذي اختفى منذ الساعة الرابعة عصرًا، في بلدة بيت حنينا الواقعة شمالي مدينة القدس المحتلة.

وتتعزز شبهات لدى أسرة أبو رميلة أن الطفل قيس تعرض لعملية اختطاف. حيث أظهر شريط مصوّر التقطته كاميرا مراقبة، توجه أحد الأشخاص الغرباء إلى الطفل قيس واصطحابه معه.

ويشارك المئات من الأهالي في عمليات البحث التي انطلقت مساء اليوم. واتجه العشرات من الشبان لإجراء عمليات بحث عن الطفل في منطقة النبي يعقوب بالقدس المحتلة فيما حاول عناصر الشرطة صدهم ومنعهم من التقدم.

وفي بيان صدر عنها، قالت الشرطة الإسرائيلية إن "قوات كبيرة من الشرطة سارعت إلى المكان وشرعت بعمليات مسح وتمشيط للعثور على الطفل المفقود".

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وفي تصريحات لوسائل الإعلام، قال قريب الطفل قيس، إن "الطفل خرج لشراء بعض الأغراض وفقدناه"، وأضاف أن "كاميرات المراقبة قرب المنزل أظهرت شخصا غريبا يأخذ قيس. الكاميرات توثق عملية الخطف".

وأوضحت مصادر محلية أن عائلة أبو رميلة ليست متورطة بأي خلافات مع أي طرف.

وبحسب الشرطة، فإن الطفل قيس معرض للخطر، وطالبت أي شخص يتعرف عليه أو لديه معلومات حول اختفاء الطفل قيس، بالتوجه أو الاتصال لمركز الشرطة.