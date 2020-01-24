شكرا لقرائتكم خبر عن «جونسون» يشيد بتوقيع لندن وبروكسل على «بريكست» والان نبدء بالتفاصيل

وقع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" اليوم الجمعة.

وأشاد جونسون بالتوقيع، أحد الخطوات الأخيرة المطلوبة قبل بدء بريطانيا العملية الرسمية للخروج يوم 31 يناير، معتبرا أنها "لحظة رائعة".

وقال جونسون على تويتر إن الاتفاق "يحترم التفويض الديمقراطي للشعب البريطاني" الذي صوت لصالح بريكست بأغلبية 52 بالمائة في استفتاء عام 2016. وتابع، إن "هذا التوقيع يدشن فصلا جديدا في تاريخ بلادنا".