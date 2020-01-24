شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا.. اكتشاف حالتي إصابة بـ«كورونا الجديد» والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الصحة الفرنسي أجنيس بوزين، اليوم الجمعة، إصابة حالتين بفيروس كورونا الجديد. وكانت الحكومة الصينية، استدعت اليوم، وحدات من الجيش لمواجهة الفيروس الجديد. وذكر التلفزيون المركزي الصيني، أن السلطات قررت إرسال فريق من 40 طبيبا عسكريا إلى مدينة ووهان لمواجهة تفشى هذا الفيروس الغامض الخطير الذي يتسبب في الإصابة بمرض الالتهاب الرئوى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا.. اكتشاف حالتي إصابة بـ«كورونا الجديد» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.