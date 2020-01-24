شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بلبنان عقب زلزال قوي في تركيا والان نبدء بالتفاصيل

ضربت هزة أرضية، مساء اليوم، لبنان وشعر بها بعض المواطنين في عديد من المناطق الساحلية بما فيها العاصمة بيروت وضواحيها.

وأعلن المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان أن الهزة كانت نتيجة زلزال ضرب شرق تركيا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، وشعر بها سكان عديد من المناطق اللبنانية لا سيما بيروت وطرابلس وصيدا.