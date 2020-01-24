صالح يؤكد لكونتي الحرص على إقامة علاقات متوازنة بعيداً عن الإملاءات

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الجمعة، الحرص على إقامة علاقات متوازنة بعيداً عن الإملاءات، فيما شدد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي على ضرورة مضاعفة الجهود الدولية لتحقيق السلام ومنع التوتر في المنطقة.

وقال مكتب صالح في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس الجمهورية برهم صالح التقى، اليوم الجمعة في العاصمة الايطالية روما، رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي"، مبينا انه "جرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع الإقليمية والدولية والأزمات التي تشهدها المنطقة، كما تم التطرق إلى أبعاد قرار مجلس النواب العراقي لإنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد، وأهمية دعم استقرار العراق واحترام سيادته وقراره المستقل".

وأكد صالح "حرص العراق على إقامة علاقات متوازنة ترتكز على تقديم المصالح الوطنية العليا بعيداً عن الإملاءات وفرض الإرادات، واحترام السيادة والاستقرار وفقاً للمصالح المشتركة بيننا وبين دول الجوار والأصدقاء والشركاء الدوليين"، مشيراً إلى أن "تحقيق الأمن والاستقرار في العراق يعد خطوة حاسمة للقضاء على التطرف والصراع الذي قد يضرنا جميعاً".

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وأشار إلى "وجوب تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم مصالح البلدين"، مشيداً "بالدور الإيجابي الذي تقدمه إيطاليا في دعمها للعراق بمختلف المجالات".

بدوره، أكد رئيس الوزراء الإيطالي حرص بلاده "على دعم سيادة واستقرار العراق، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود الدولية لتحقيق السلام ومنع التوتر في المنطقة"، لافتاً إلى "أهمية مواصلة التنسيق والتعاون في الحرب على الإرهاب ومنع عودة تهديده لشعوب المنطقة والعالم مجدداً".

وكان رئيس الجمهورية قد وصل إلى إيطاليا اليوم بعد اختتام مشاركته بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.