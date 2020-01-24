بعد انفجار هيوستن.. قنصلية الإمارات تؤكد سلامة رعاياها

أكدت قنصلية الإمارات في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية أن جميع رعاياها في المدينة لا يتواجدون بالمنطقة التي وقع بها الانفجار اليوم وأن الجميع بخير وأمان.

وحذرت القنصلية المواطنين الإماراتيين الموجودين بالمدينة لغرض العلاج أو الدراسة بالابتعاد وعدم التواجد من منطقة الانفجار، حفاظا على سلامتهم.

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وقالت القنصلية إن المنطقة التي حصل فيها الانفجار تقع في ضواحي مدينة هيوستن، أي أن المنطقة بعيدة عن المناطق التي يسكن بها المواطنون الإماراتيون، حيث يبعد موقع الانفجار عن المنطقة التي يتواجدون بها حوالي 35 كم.

وأهابت القنصلية بكل المواطنين الموجودين في هيوستن بضرورة التسجيل في خدمة تواجدي عبر موقع وزارة الخارجية أو تطبيقها الذكي والتواصل مع القنصلية العامة في حال حدوث أي طارئ.

وكانت قنصلية الإمارات اطمأنت عن المواطنين الإماراتيين المقيمين في هيوستن، عقب الانفجار في أحد المصانع الذي يقع على ضواحي مدينة هيوستن، فجر الجمعة.

وقالت القنصلية إن تقارير السلطات المحلية أوضحت أن سبب الانفجار هو انفجار خزانات لمادة غاز تستخدم لتصنيع المعدات في المصنع.