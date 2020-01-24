مظاهرات في بنغازي رفضا للتدخل التركي ودعما للجيش الليبي

تظاهر المئات من أهالي مدينة بنغازي، الجمعة، رفضا للتدخل التركي في شؤون ليبيا، ودعما للجيش الوطني الليبي.

ورفع المتظاهرون لافتات تدين إرسال تركيا مرتزقة لطرابلس ومصراتة، وسعيها لتدمير العاصمة طرابلس، وتحويلها لبؤرة إرهابية، متهمين حكومة السراج بالعمالة.

وعبر المتظاهرون عن دعمهم وتأييدهم للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر التي تخوض حربا شرسة ضد مليشيات السراج ومرتزقته لتحرير العاصمة من براثنهم.

وحذر المتظاهرون سكان طرابلس من الثقة في حكومة السراج التي تتعاون مع تركيا، وقال أحد المتظاهرين: "إن أنقرة تنتهج سياسة الابتزاز، وتتدخل في شؤون ليبيا، وتعتمد على الإرهابيين والمرتزقة لتنفيذ أحلامها وطموحاتها".

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وأوضح، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن تركيا ترغب في الاستحواذ على ثروات ليبيا، وتسعى لتفتيت المجتمع الليبي.



ومن جانبها، استنكرت النقابة العامة لمعلمي بنغازي التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي وعلى رأسها تركيا، مجددة دعمها للجيش الوطني في حربه ضد الإرهابيين والمرتزقة.

وأشارت النقابة إلى أن مجلس النواب هو السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من أطياف الشعب، وهي تدعم قراراته الوطنية.

ورغم الرفض الدولي والشعبي للتدخل التركي، فإن أنقرة لا تزال مستمرة في دعم المليشيات والمجموعات المسلحة الموالية للوفاق بالأسلحة والمرتزقة، منتهكة بذلك القرارات الدولية.



وأكد الجيش الليبي وصول عدد من إرهابي تنظيم داعش الهاربين من السجون السورية إلى طرابلس عبر تركيا وعمليات نقل الآلاف من المرتزقة لم تتوقف.