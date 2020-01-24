مصر: مكافحة الإرهاب مسؤولية جماعية والتزام دولي

قال السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إن مكافحة الإرهاب هي مسؤولية جماعية والتزام دولي مشترك لحماية حاضر الدول ومستقبل شعوبها.



جاء ذلك خلال مشاركة بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك في الاجتماع التاسع عشر للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

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وأكد السفير إدريس تقدير مصر الكبير لدور مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في تكملة البنيان الأممي لمكافحة الإرهاب، وبناء قدرات الدول الأعضاء لمواجهة مخاطر الإرهاب المتجددة.

وأشار إلى أهمية المواءمة بين برنامج عمل المركز واستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتوصيات المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب وطلبات الدول الأعضاء.

وأعرب المندوب الدائم المصري عن تشرفه بتولي مهمة التسيير المشترك لعملية المراجعة السابعة لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب مع المندوب الدائم الإسباني، وتطلعه للعمل والتشاور المستمر مع الدول كافة في هذا الخصوص خلال الفترة المقبلة.

وشارك في افتتاح الاجتماع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أشار إلى تطلعه لتعظيم الاستفادة من أنشطة مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من الدول الأعضاء كافة، ومواصلة تقديم الدعم اللازم لأنشطته.