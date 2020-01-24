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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. زلزال عنيف يضرب تركيا ومداه يصل سوريا ولبنان
الجمعة 24 يناير 2020
الخليج 365
قال مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي إن زلزالا شدته 6.9 درجة ضرب شرق تركيا، الجمعة، وأضاف أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.
وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” أن زلزالا ضرب، مساء الجمعة، منطقة شرقي الأناضول، مضيفة، في بيان، أن الزلزال ضرب منطقة سيفيرجي في ولاية إيلازيغ شرقي تركيا.
ولفتت “آفاد” إلى أن قوة الزلزال بلغت 6.8 درجات على مقياس ريختر.
وشعر بالزلزال السكان في المناطق الجنوبية والشرقية من تركيا وشمالي سوريا بالاضافة إلى لبنان وفلسطين.
وأعلنت السلطات التركية عدم وقوع وفيات جراء الزلزال، وأن البلاغات اقتصرت حتى الآن عن وقوع مصابين اثنين، إلا أن أتراكا على وسائل التواصل الاجتماعي أبلغوا عن انهيار عدة مباني في المنطقة التي كان بها مركز الزلزال.
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