شكرا لقرائتكم العراق.. عمليات البصرة توجه بنزول الجيش إلى الشارع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وجه قائد عمليات البصرة، الفريق الركن قاسم نزال، بنزول القوات المسلحة من الجيش العراقي إلى الشارع.

وذكرت القيادة في بيان، الجمعة، أن "قائد العمليات أوعز بتأمين المحيط الخارجي لتواجد المتظاهرين السلميين ومنع دخول المندسين والمخربين إلى ساحات الاعتصام شريطة عدم الخروج من الأماكن المخصصة لهم وعدم التظاهر في الأماكن العامة والمفتوحة والتي أدت إلى استهدافهم خلال اليومين الماضيين"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

من البصرة (أرشيفية)

كما تابعت: "القيادة شددت ولأكثر من مرة خلال لقاءات مع اللجان التنسيقية على عدم التظاهر خارج الأماكن المخصصة"، لافتة إلى أن "القوات الأمنية ومنذ اليوم الأول بانطلاق المظاهرات أخذت على عاتقها حماية المتظاهرين. ولكن عدم التزام البعض من الإخوة يضعنا وإياهم في موضع الحرج ويعرضهم إلى استهداف مباشر من قبل الخارجين عن القانون".