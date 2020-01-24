شكرا لقرائتكم بعد جراحة دقيقة.. هذه تفاصيل حالة حسني مبارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف مصدر مقرب من أسرة الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، تفاصيل الحالة الصحية للأخير والجراحة الدقيقة التي أجريت له مساء الخميس.

وقال المصدر لـ"العربية.نت" إن العملية كانت بسبب فتاق قديم أدى إلى بعض المشكلات البسيطة في الأمعاء.

كما لفت إلى أن مبارك لن يمكث في مستشفى المعادي العسكري سوى أيام معدودة، وسيغادر بعدها إلى منزله في ضاحية مصر الجديدة شرق القاهرة، مؤكداً استقرار حالته الصحية.

من جانبه، قال محامي مبارك، فريد الديب، إن الرئيس الأسبق أجرى الجراحة تحت إشراف خبير أجنبي بالتنسيق مع الأطباء المصريين، مشدداً على أن حالته الصحية مستقرة، ودرجة وعيه كبيرة جداً، وأجهزته الحيوية تعمل بشكل جيد.

Advertisements

إلى ذلك أشار الديب، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام مصرية، إلى أن أفراد العائلة استقبلوا اتصالات عديدة من شخصيات رفيعة المستوى للاطمئنان على صحته.

وكان علاء مبارك، النجل الأكبر للرئيس المصري الأسبق، قد أعلن الجمعة، خضوع والده لعملية جراحية مساء الخميس.

أول ظهور

وظهر مبارك في أكتوبر الماضي، لأول مرة منذ تنحيه قبل 9 سنوات، على يوتيوب، حيث تحدث عن ذكرياته عن حرب أكتوبر 1973.

وفي 26 ديسمبر 2018، ظهر على شاشات التلفزيون للمرة الأخيرة أمام محكمة الجنايات خلال إدلائه بشهادته في قضية اقتحام السجون.

يشار إلى أن مبارك يبلغ من العمر 92 عاماً، حيث ولد عام 1928، وتولى حكم مصر لمدة 30 عاماً منذ 1981 حتى تنحيه في 11 فبراير 2011.