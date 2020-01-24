قوى الأمن نشرت صورة تضمنت ما يجب فعله في حال حدوث زلزال

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نشرت قوى الامن الداخلي صورة عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت ما يجب فعله في حال حدوث زلزال، وهو الاختباء تحت مكتب أو طاولة قوية والتمسك بإحدى قوائمها، أم الجلوس بالقرب من زاوية الحائط بعيدا عن النوافذ والاثاث.
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