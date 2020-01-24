قوى الأمن نشرت صورة تضمنت ما يجب فعله في حال حدوث زلزال

نشرت ​قوى الامن الداخلي​ صورة عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت ما يجب فعله في حال حدوث ​زلزال​، وهو الاختباء تحت مكتب أو طاولة قوية والتمسك بإحدى قوائمها، أم الجلوس بالقرب من زاوية الحائط بعيدا عن النوافذ والاثاث.

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