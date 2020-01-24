أعلن نائب حاكم مصرف لبنان السابق محمد بعاصيري ، أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة المالية التي يمر بها لبنان هو في السياسة الحكومية الإصلاحية في مختلف المجالات.
واعتبر بعاصيري في مداخلة تلفزيونية إلى أن "الخروج من الأزمة ممكن، وإحدى الحلول التي يمكننا القيام بها هي الإدارة الحكيمة في السياسات الإقتصادية وقرارات الحكومة الإصلاحية، والقضاء على الهدر العام".
كانت هذه تفاصيل خبر بعاصيري: هناك حل للأزمة المالية وهو السياسات الحكومية الإصلاحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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