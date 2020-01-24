بعاصيري: هناك حل للأزمة المالية وهو السياسات الحكومية الإصلاحية

أعلن نائب حاكم مصرف ​لبنان​ السابق ​محمد بعاصيري​ ، أن الحل الوحيد للخروج من ​الأزمة​ المالية التي يمر بها لبنان هو في ال​سياسة​ الحكومية الإصلاحية في مختلف المجالات.

واعتبر بعاصيري في مداخلة تلفزيونية إلى أن "الخروج من الأزمة ممكن، وإحدى الحلول التي يمكننا القيام بها هي الإدارة الحكيمة في السياسات الإقتصادية وقرارات ​الحكومة​ الإصلاحية، و​القضاء​ على الهدر العام".