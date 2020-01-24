المحكمة العسكرية حكمت بالأشغال الشاقة 3 سنوات بحق متهم قاتل مع "داعش" بسوريا

أصدرت ​المحكمة العسكرية​ الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، حكمًا قضى بعقوبة الأشغال الشاقّة ثلاث سنوات بحقّ المتّهم محمد الشيخ، وتجريده من حقوقه المدنيّة، بعد إدانته بـ"الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والنيل من سلطة الدولة، والانتقال إلى ​سوريا​ للقتال في صفوف التنظيم".

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