مفرزة استقصاء جبل لبنان اوقفت سجينا بعد ساعات من فراره

تمكنت ​مفرزة استقصاء جبل لبنان​ في ​قوى الأمن الداخلي​ من توقيف السجين ي.أ بعد ساعات من فراره، اثناء عودته من جلسة المحاكمة الى ​سجن رومية​، حيث تمكن من فك الأصفاد وخلع نافذة الآلية التي كان بداخلها والقفز منها في منطقة ​نهر الموت​ والفرار. إضغط للمزيد

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