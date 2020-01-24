أعلنت وحدة إدارة مخاطر الكوارث لدى ​رئاسة مجلس الوزراء​ ان "المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية يفيد أنه سجل عند السابعة و56 دقيقة بالتوقيت المحلي من مساء اليوم، ​هزة أرضية​ بقوة 6,9 على مقياس ريختر، حدد موقعها في منطقة تركيا، وقد شعر بها المواطنون في كل المناطق ال​لبنان​ية، خصوصا في مناطق ​بيروت​ و​الشمال​ و​جبل لبنان​ و​البقاع​"، مشيرة الى ان "الهزة وقعت على الفوالق الزلزالية التركية، وأنه لم يحصل أي حركة زلزالية في لبنان".

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كانت هذه تفاصيل خبر وحدة ادارة مخاطر الكوارث: هزة على الفوالق الزلزالية التركية ولا حركة زلزالية في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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