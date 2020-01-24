النشرة: الجيش السوري يسيطر على بلدة الدير الشرقي وتلة سيرياتيل بريف إدلب

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​سوريا​ بأن "​الجيش السوري​ سيطر على بلدة الدير الشرقي وتلة سيرياتيل ب​ريف إدلب الجنوبي​ الشرقي بعد ​اشتباكات​ عنيفة امتدت لساعات مع المجموعات المسلحة في المنطقة بالتزامن مع قصف مكثف على محاور انتشار المسلحين".

ودارت ‏اشتباكات بين الجيش والمسلحين على محور ‎منيان و‎اكثار البذار في ريف ‎حلب الشمالي الغربي في محاولة تقدم للجيش وسط قصف عنيف يستهدف المسلحين في المنطقة.