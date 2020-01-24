النشرة: الجيش السوري يسيطر على بلدة الدير الشرقي وتلة سيرياتيل بريف إدلب

افاد مراسل "الخليج 365" في سوريا بأن "الجيش السوري سيطر على بلدة الدير الشرقي وتلة سيرياتيل بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد اشتباكات عنيفة امتدت لساعات مع المجموعات المسلحة في المنطقة بالتزامن مع قصف مكثف على محاور انتشار المسلحين".
ودارت اشتباكات بين الجيش والمسلحين على محور منيان واكثار البذار في ريف حلب الشمالي الغربي في محاولة تقدم للجيش وسط قصف عنيف يستهدف المسلحين في المنطقة.
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