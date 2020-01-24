المحكمة العسكرية قضت بالأشغال المؤبدة لمتهمين سوريين بالانتماء إلى داعش

قضت ​المحكمة العسكرية​ الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق السوريين : رمضان عبو، طعمة عبو، فاطمة عبو وأحمد الخلوف، وجردتهم من حقوقهم المدنية وأمرت بتنفيذ مذكرات إلقاء القبض الصادرة بحقهم، وأدانتهم بجرم الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي والعمل لصالحه لوجستياً وعسكريا.

كما دانت المتهم القاصر "أحمد. ع" بالجرائم نفسها، وأحالت ملفه على ​النيابة العامة العسكرية​، لإيداعه المحكمة الناظرة بجرائم الأحداث.