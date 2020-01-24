إرتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 6 وأكثر من 200 جريح

أعلنت ​وزارة الداخلية التركية​ عن إرتفاع عدد ​ضحايا​ ال​زلزال​ الذي ضرب ​تركيا​ إلى 6، وفاق عدد الجرحى 200 جريح.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن مناطق شرق تركيا تعرضت لزلزال تتراوح قوته من 6.7 إلى 7 درجات، مشيرا إلى أنه وقع على عمق 10 كيلومترات.

وأضاف المركز أن هزات ارتدادية جراء الزلزال طالت تقريبا كل أنحاء البلاد، مؤكدا أنها وصلت إلى ​سوريا​ و​العراق​ و​إسرائيل​، كما لفت إلى أن عدد سكان المناطق التي تم فيها الشعور بتداعيات الزلزال يبلغ 120 مليون نسمة.