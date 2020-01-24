إرتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 6 وأكثر من 200 جريح

أعلنت وزارة الداخلية التركية عن إرتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا إلى 6، وفاق عدد الجرحى 200 جريح.
وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن مناطق شرق تركيا تعرضت لزلزال تتراوح قوته من 6.7 إلى 7 درجات، مشيرا إلى أنه وقع على عمق 10 كيلومترات.
وأضاف المركز أن هزات ارتدادية جراء الزلزال طالت تقريبا كل أنحاء البلاد، مؤكدا أنها وصلت إلى سوريا والعراق وإسرائيل، كما لفت إلى أن عدد سكان المناطق التي تم فيها الشعور بتداعيات الزلزال يبلغ 120 مليون نسمة.
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