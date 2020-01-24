جونسون: وقعت اليوم اتفاقا حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

أعلن ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​، أنه وقع قانونا بشأن خروج بريطانيا من ​الاتحاد الأوروبي​، في 31 كانون الثاني الحالي، وبالتالي تم الالتزام بالتفويض الديمقراطي من شعب بريطانيا.

وأشار جونسون في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "هذه الوثيقة تشير إلى بدء فصل جديد في تاريخنا الوطني".

ويوم أمس وقعت الملكة إليزابيث الثانية، على مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو ما منح الوثيقة صفة القانون في بريطانيا.

كما وقع رئيس ​المجلس الأوروبي​ ​شارل ميشيل​، ورئيسة ​المفوضية الأوروبية​ أورسولا فون دير لين، على هذا الاتفاق أيضا في بروكسل.

ومن المقرر أن يتم التصديق على الوثيقة في ​البرلمان الأوروبي​، في 29 من هذا الشهر.

