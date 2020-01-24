هزتان ارتداديتان بقوة 5.4 و5.1 درجات في ألازيغ شرقي تركيا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أنّ "هزة ارتداديّة بقوّة 5.4 درجات على مقياس ريختر وقعت في قضاء سيفريجه، وأُخرى بقوّة 5.1 درجات وقعت في قضاء باسكيل، في ولاية ألازيغ شرقي ​تركيا​، عقب الزلازل الّذي ضرب الولاية بقوّة 6.8 درجات".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "الهزة الإرتدايّة الأولى وَقعت على عمق 7.03 كيلومتر، والثانية على عمق 10.62 كيلومتر".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، وقع ​زلزال​ بقوّة 6.8 درجات على مقياس ريختر في آلازيغ على عمق 6.75 كم، بحسب "آفاد"، فيما أعلن مرصد قنديلي أنّ شدّة الزلزال بلغت 6.5 درجات.